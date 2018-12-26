醫病》微創內視鏡手術 80歲阿嬤不再腳麻腰痛

2018-12-26 20:28

［記者黃淑莉／雲林報導］80歲阿嬤因椎間盤突出壓迫到神經，多年來因腳麻及腰痛所苦，另60歲陳姓婦人因搬重物姿勢不正確，椎間盤外殼破裂，痛到無法坐臥，經中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）骨科主治醫師曾準以微創內視鏡手術，告別腰酸背痛。

曾準指出，椎間盤是脊椎間一個組織，像彈簧一樣分擔脊椎的壓力，椎間盤突出是臨床中常見的脊椎病變，最常見年齡層，年輕的學生族群是因運動跳躍不慎引起，5、60歲以上族群則因搬重物姿勢不正確。

曾準表示，椎間盤突出的症狀有，坐骨神經痛、腳酸麻，嚴重時下肢無力、跛行，甚至可能影響大小便功能，有病患找整復、推拿不僅無法改善，可能使突出更嚴重，甚至損傷神經，建議在找民俗療法前，最好請專業的醫師診斷。

北媽副院長馮逸卿指出，輕微可以用牽引、藥物、打針治療，嚴重或外纖維環破裂則需以手術治療，傳統手術要沿著脊椎中線，剝離脊柱旁的肌肉並咬除部分骨頭，因此病患擔憂有手術後遺症，現有微創內視鏡手術，只需局部麻醉，破壞脊椎組織肌肉極少，且傷口小。

曾準說，80歲阿嬤及陳姓婦人都是以內視鏡手術治療，阿嬤甚至在手術中途，詢問醫護人員「好了沒，她肚子好餓！」且術後恢復狀況很好。

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