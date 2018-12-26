海軍2019公益桌曆亮相 Lamigo桃猿璞園助陣送暖

2018-12-26 17:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕海軍司令部與桃猿棒球隊和璞園建築籃球隊合作，結合國軍和球員陽光形象，印製民國108年公益桌曆，未來收入所得將捐助國軍家扶基金會和六龜育幼院。海軍副司令陳子鳳中將今天特別分享說，這次桌曆中有兩個月份的畫面是職業球員和育幼院童一起打球，讓他看了很感動，感謝球團熱情參與。

海軍司令部今天下午舉辦「108年公益桌曆義賣善款捐贈儀式」。陳子鳳致詞時說，海軍近年配合全民國防以及公益活動的構想，和國內知名企業合作印製月曆。今年與桃猿棒球隊和璞園建築籃球隊合作，以海軍「勇敢堅毅」結合職業球員「健康陽光」形象拍攝，首刷印製1萬4千份，授權兩球團行銷發售，所得將納入善款捐贈。

陳子鳳說，今年善款將捐贈給國軍暨家屬扶助基金會和高雄基督教山地育幼院（六龜育幼院），照護國軍官兵眷屬外，六龜育幼院曾培育口述畫家楊恩典和知名歌手梁文音，也有許多院童成年後加入國軍行列或成為優秀運動選手。如同這次桌曆中的三月份和十一月份，是職業選手和院童一起打球的畫面，讓他看了非常感動，感謝球團熱情贊助參與。

國軍家扶基金會董事長楊天嘯與六龜育幼院院長楊子江今天均出席活動，桃猿棒球隊隊長林金榜和璞園建築籃球隊球員王溢正並代表兩球隊，分別捐贈兩機構各5萬元，共計20萬元。楊天嘯代表國軍家扶基金會致贈感謝狀；楊子江也感謝海軍和球員們特別關心孩子們，「相信孩子們也很期待看到這份桌曆」。

林金榜說，「做公益少不了籃球隊出一份力」，很榮幸能捐贈善款。王溢正也說很開心參與桌曆拍攝，邀請各界到Lamigo通路購買，「一起愛心做公益」。

桌曆主題為「勇敢與榮耀：捍衛我的主場」，畫面包括海軍工作身影、海陸灘岸防衛、水下作業特種部隊、兩球隊球員與海軍官兵一同登上艦艇等，也特別邀請球隊球員到六龜育幼院和院童一起拍攝，傳達送暖和育成未來的心意。

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