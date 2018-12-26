以師之名！學測倒數30天 這校拼「吉祥話」加持學生

2018-12-26 19:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測明年1月25、26日登場，台中市忠明高中學測誓師有「心意」！高三各班導師用姓名拼出「宛如神助」、「考運昌隆」等吉祥語，象徵盼集各班導師智慧替學生集氣加持，讓學生如願拚進理想大學。

忠明高中今天選在考前30天推出學測誓師活動，由校長張永宗敲響鑼，帶著準備挑戰學測的335名高三生誓師「學測所向無敵」，再贈送準考生獲南屯文昌公廟加持過的「金榜題名」筆袋，中午還讓高三學生吃有包子、蘿蔔糕及肉粽的「包高中」大餐，盼祝福學生考試順利。

今年畢業班9班導師更準備超貼心禮物，教師集思廣益，用自己的姓名各取1字，9人拼出「吉祥語」，除祝福學生外，更盼集各班導師的「智慧」替學生醍醐灌頂，讓學生衝出好成績。

9名教師運用姓名拼出「願『君』『于』大考之日，聚精『潓』神、充滿『勇』氣，『畹』如神助、考運『昌』隆，龍『祥』虎躍、獲得『佳』績，凱『璿』而歸」，連串吉祥話，讓學生情緒超high，直呼老師我愛您。

校方也準備祈福卡讓學生填寫，學生的心願除傳統的寫下自己的心怡志願目標外，「學測就考上」也是熱門心願，不少學生均盼一舉金榜題名，不想再熬到明年七月的指考。

此外，也有學生寫下「考試寫的都對、不會的不會考，猜的都猜對」等逗趣心願。

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