校園外行道樹淪「禿頭樹」 民眾看傻喊心痛

2018-12-26 17:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立建國國中周邊正進行通學步道改善工程，但近來有居民發現，步道上原種植高大筆挺的黑板樹全被「剃光頭」，成為一根根醜陋木樁，頭份市公所表示，是校方擬移除路樹，故協助剪除枝幹，但校方駁斥稱從未提出移樹要求；居民則認為，行道樹可擋風遮蔭不影響環境，質疑兩造說法互踢皮球。

頭份市公所獲內政部營建署補助，共投入1600萬元針對建國國中等校周遭的通學步道環境進行改善。頭份國中圍牆外原種植20餘棵高大黑板樹，枝葉茂密，曾是學子們避陽、居民休憩的好夥伴，但近來承包商將全數枝葉剪除，僅留光禿樹幹。

公所表示，修繕工程皆有與校方溝通，但校方基於環境考量，認為常有民眾遛狗時放任愛犬於樹邊大小便，破壞環境，故委請承包商移植行道樹，而為了日後作業方便，遂先行將路樹枝葉全數剪除。

但建國國中嚴正駁斥，稱通學步道改善工程皆由公所統一作業，校方並未參與，也未曾提出移植行道樹的要求，對於公所作業也皆不清楚，看到行道樹被修剪成光禿一片也很詫異，批公所推諉卸責。

居民則多認為，行道樹與鄰相伴多年，為學子們及居民遮陽擋風，既不影響交通也無安全疑慮，如今被修成禿頭樹令人心痛，也盼有關單位勿移植樹木，為市區保留一份綠地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/