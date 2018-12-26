觀宏專案逃脫人數暴增 今年已500越南旅客違法脫團

2018-12-26 17:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向觀光爆發史上規模最大的脫團案例，5團153名越南旅客來台跑到最後只剩152人，誇張的是，接待的東森旅行社原本說153名旅客只買單程機票，最後又改口有回程機票紀錄，連交通部觀光局也說不清到底有沒有來回機票。觀光局表示，觀光局負責觀宏專案文件初審，很少有旅客會在還沒拿到簽證時，就買好來回機票，因此觀光局不會看到回程機票。

觀宏專案自104年11月上路，據觀光局統計，105年申請觀宏專案人數為2萬4312人，逃脫的旅客為越南籍29人，106年總申請人數為10萬1793人，逃脫旅客32人是越南籍、1人為柬埔寨籍，至107年11月總申請人數為9萬8744人，逃脫旅客348人為越南籍、4人為柬埔寨籍，若再加上此次的152人，就有500名越南客逃脫。

觀光局長周永暉表示，對該事件感到遺憾，並強調該案是個案，因此對個案的組團社採取停止受理申請案件，觀光局在審查作業中算是第一階段受理書面審查，未來也會加強訪查，排除非以觀光目的入境的旅客，而外交部境管局已經在全面檢討，包括民署也會增加盤查，近期政院也會針對此事開會檢討。至於已拿到觀宏簽證的業者仍可按正常程序入境。

越南團153人逃脫僅剩1名「真的」越南籍領隊，外界質疑為何觀光局審查時未注意到冒牌領隊，連有沒有回程機票都搞不清楚？

觀光局國際組組長鄭瑛惠說明，觀光局接到組團社申請時會審查申請書、旅行社和地接社的切結書、團員名單、旅行社行程表，審核過關後就會送到移民署及相關單位決定是否要核發簽證。

鄭瑛惠說，觀光局是審查的最一開始，幾乎很少有旅客會在還沒確定拿到簽證前就買來回機票，所以觀光局一般不會去檢視這部分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/