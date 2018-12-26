元旦賞花焢窯趣！仁德中洲里自辦花海節 公所美女代言

2018-12-26 17:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕放下選舉紛擾，一起來賞花吧！

台南市仁德區中洲里位於邊陲，社區努力推廣在地特色，以向日葵為主題，自辦花海節，除了生態導覽，還規劃系列適合親子的農遊體驗，包含焢窯、採果、挖番薯等等，元旦開幕，歡樂登場，喜迎2019。

花海節的開幕將在仁德中洲里福德祠廣場舉行，附近農地都栽種了向日葵，今年遇上暖冬，綻放盛景不如預期，但連日來仍吸引許多人前來拍照，區公所今天商請美女職員幫忙代言，為活動造勢，連代理區長黃素美也入鏡，增添熱鬧氣氛。

已邁入第3屆的中洲花海節，由社區自辦，公所協助，里長葉清仁說，活動獲得認同，今年在企業的熱心贊助下，轄內每戶都發放100元的點券，可到現場的園遊會抵用消費，活絡地方經濟。

現場還有焢窯、挖地瓜與採番茄等體驗活動，園遊會共有25攤在地業者，包含農特產品、伴手禮、美食，吃喝玩樂一起迎新，葉清仁歡迎各界共襄盛舉。

開幕當天安排了跳鼓、舞蹈、音樂劇等才藝節目，表演者男女老幼都有，一起同樂，區公所也準備共500份的高麗菜與麻油雞，進行防災宣導有獎徵答。

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