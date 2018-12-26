助學子尋找升學方向 苗栗設生涯發展教育中心

2018-12-26 20:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府落實12年國教，將生涯發展融入學習過程中，使學生能儘早發覺特長及興趣，選擇最合適的就學管道，遂於私立大成高中成立生涯發展教育中心，今早舉行揭牌儀式，盼藉此使國中端的師生們擁有資源了解技職發展的規劃，培養多元適性的學生，踏上正確教育道路。

縣府教育處表示，位於苗栗市的育民工家已設有技藝教育資源中心，為了平衡區域均衡發展，並協助學生進行生涯覺察及職能探索，故於頭份市大成高中成立生涯發展教育中心，使苗北地區學生得以提早做好生涯規劃，使教育也能與產業接軌，即早確立升學方向。

大成高中校長葉明相指出，技職教育著重於發掘每個學生自我的興趣與性向，往後生涯發展教育資源中心將透過研習活動，藉由教師輔導學生習得一技之長，並且能學以致用，更將服務中港溪地區學校，讓苗栗子弟證照在手，就業不愁。

今早揭牌儀式同時也辦理107學年度國中生涯發展及技藝教育研習活動，期望教師透過多元豐富的課程設計，引導學生適性選擇、適性準備與適性發展，進而適應社會、產業的變遷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/