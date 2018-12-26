屏縣身障者自立生活體驗公寓 即日起開放申請

2018-12-26 21:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕身障者自立生活會面臨什麼問題？要打造怎麼的環境才適合獨立生活？在衛福部補助下，屏東縣政府委託平安基金會實際到社區設點，打造自立生活體驗公寓，讓身障者申請試住，感受獨立生活的滋味。

屏縣身心障礙福利服務中心主任陳芬芩表示，南部身障者自立生活中心設在屏縣障福中心，除定期舉辦講座，活動，今年也尋找適合的社區大樓設體驗空間，3個月前在屏東市大同北路上，找到房東與管委會都支持的社區，經無障礙空間改造，昨天（25日）試營運。

體驗公寓約26坪，位於2樓，基金會租用3年，有3房、2衛浴、廚房、客廳，所有家具高度都經過設計挑選，陽台有自動升降曬衣架、廚房抽油煙機開關也改設牆壁上，坐著輪椅就能操控，從社區大門到坐電梯、進入體驗公寓生活，全部無障礙。

經過試住1天後，潘佳琳、陳麗雲、陳琪雯、林美英及個人助理許美惠今天（26日）開心說「真的好方便！」，林美英說，60歲了，第一次坐著自己的電動輪椅在外面住宿；潘佳琳最愛浴室，因為空間大洗手很方便。

屏縣府社會處長劉美淑表示，體驗住宿每人最多5天，低收及中低收免費，一般戶也只要少許費用，即日起開放身障者申請，如有需要，也有同儕支持者、個人助理可以從旁協助。

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