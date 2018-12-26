羅騰園勒令解散有轉機 蔣月惠召開會員大會了

2018-12-26 17:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕羅騰園肢體殘障服務協會2年沒有召開會員大會及理監事會議，被屏東縣政府勒令解散，羅騰園理事長、縣議員蔣月惠今天下午在社會處社會行政科長張淑貞輔導下，召開會員大會及理監事會議，完成改選程序，由蔣月惠續任理事長。

羅騰園肢體殘障服務協會今天下午2點在屏東市和生路羅騰園召開會員大會，共有30~40名會員參加，社會行政科長張淑貞也到場全程參加會議，輔導羅騰園各項改選事宜，表明社會處是站在幫助社團正常化的立場，強調社團有任何的問題都可以溝通協調，讓運作更順利。

羅騰園也公布去年收入為368萬餘元，支出492萬餘元，透支123萬餘元，不夠的部分先由既有的存款支出，而今年因為募得1300多萬元，讓羅騰園明年不用擔心錢的問題，隨即投票改選理監事，蔣月惠順利當選理事長。

蔣月惠說，現在的法律規定很多都不合理及不適用，例如身心障礙者權益保障法等等就限定了身障者不能到街頭賣東西，剝奪了與人群接觸的機會，她認為，不合時宜的法令應該要修改。

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