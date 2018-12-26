桃市府輔導少年之家成立輕食吧 明年2月開幕

2018-12-26 21:20

［記者謝武雄／桃園報導］成立於2001年3月的桃園市少年之家，經執行長張進益牧師努力經營後，已經成為桃園市非營利事業模範生，尤其是少年之家附設大改樂團，不僅四處演出、還出CD音樂片，為了讓安置少年有更好的工作環境，少年之家和社會局合作，在桃園親子館一樓設置「加力力輕食吧」，今天舉行揭牌儀式，明年2月將正式營業。

揭牌儀式邀請社會局副局長杜慈容、少年之家董事長廖勳、執行長張進益等人共同剪綵，擔任技術指導的台北亞都麗緻大飯店西餐主廚周志同也到場。

杜慈容表示，場地為市府無償提供，由少年之家在桃園親子館內開設「加力力輕食吧」，未來將針對鄰近地區運動民眾、親子等客群，販售輕食與平價咖啡，訓練安置少年在輕食館內製作餐飲，也感謝周志同主廚擔任技術指導。

張進益表示，加力力取自舊約聖經，它是以色列北部的一個地區，在聖經中記載此地設有一處「逃城」，「逃城」給曾犯過錯、被傷害過的人的空間，讓其中的人有改過的機會，因此取名加力力是寓意「從那裡跌倒、就要從那裡站起來」的意思，也希望安置少年更能珍惜目前的環境。

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