4個月內跳繩千萬次 虎山國小師生「為愛而跳」募款達標

2018-12-26 17:23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕募款要靠自己運動達成！南投縣草屯鎮虎山國小師生9月起展開「為愛而跳」募款行動，每人跳繩100下可為學校賺1元，華光功德會和善心人士提供8萬元，只要800萬下就能募到，師生挑戰1000萬次，今天近300名師生一起跳繩、一起倒數計次，終於達標1000萬次，為學校募到推動創客、閱讀的8萬元基金。

虎山國小上學年推出「為愛而跑」活動，每跑1圈200公尺操場，就為學校募得1元閱讀基金，學期結束全校師生達標，順利獲得華光功德會提供的10萬元閱讀基金會。學校後來以大數據分析，活動期間學生健康和學習狀況的變化，意外發現學生胖的變瘦，瘦小的長高又變壯，而且上課變專心，好處比預期的多。

這學期一開學，學校再獲華光功德會贊助5萬元，後來又有林美華和李銘根各加碼2萬和1萬元，將作為創客和閱讀基金。學校則改變方式，改推「為愛而跳」，師生每跳繩100下就計1點，1點換1元。為了早日幫學校募到款項，260名學生認真學跳繩，老師也加入行列，為了表示誠意，全校師生挑選挑戰1000萬次，今天終於達標，贊助人也到校致贈支票。

校長葉兆祺說，這次有高年級學生以程式設計和3D列印設計出計次器，跳繩時就用來計次，原理和造型雖簡單，卻讓低年級學生羨慕不已，激起學習欲望；而學生為了要幫學生募款，會互相教導和陪伴，互動關係更好，都算是意外的收護。

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