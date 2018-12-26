國立大學第1所 屏大預備軍官訓練團教育中心今揭牌

2018-12-26 17:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學、南亞技術學院與國防部合作，成立預備軍官訓練團教育中心（Reserved Officers Training Corps，簡稱ROTC），今天（26日）在屏東大學屏商校區揭牌，這是全國第一所由國立大學成立，也是南部第一個ROTC教育中心，未來屏大及鄰近大學在訓生可直接到此上課。

揭牌儀式中，總統府戰略顧問蒲澤春上將率國防部人培處處長唐明華少將等重要幹部出席，陸軍八軍團指揮官劉得金中將等國防部南區軍事單位主官，及南亞技術學院羅時逢董事長、簡仁德校長等人蒞臨，屏東大學校長古源光率上百位教職員工生到場，氣氛熱烈。

古源光表示，ROTC在美國的歷史已超過150年以上，也就是軍事人才幹部除了在軍事學校培養外，也需要科技、管理類的軍官，目前屏大已有6名同學進入儲訓體制，一方面在大學學習專業知識，一方面也接受儲備軍官的課程訓練。

蒲澤春上將指出，國防部從去年開始積極推動ROTC，目前已與128所公私立大學簽約，之前全國有6所ROTC專業大學，但都是私立大學，為加強與公立大學雙邊合作，此次再與國立屏東大學成立ROTC教育中心。

ROTC教育中心遴選及訓練優秀學生成為軍官，讓學生在學期間可同時完成專業課程及軍事教育，並享有等同於軍校學生的生活津貼及補助，在訓期間每學期全額補助學雜費、並補助書籍文具費5000元，每個月還有1萬2000元生活津貼，畢業後以少尉任官。

屏大財稅金融學系二年級鍾佳惠表示，加入ROTC後，她的生活更自律，也更注重自己的言行舉止；原住民專班四年級石云慈說，穿著軍服是一份榮耀也是責任。

財稅金融學系四年級葉俊甫表示，加入ROTC，又要兼顧大學課程，必須做更好的時間安排，週一到週五把心力放在大學課業上，週末用來上ROTC課程；資訊管理學系三年級張家倫是受到空軍退伍父親的影響，決定從軍；體育學系四年級林峻鴻則認為在ROTC裡學到很多，值得其他同學考慮加入。

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