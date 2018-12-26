有財又有丁！ 水里臍橙量減3成不漲價

2018-12-26 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕歲末年終，正值年節送禮水果臍橙（財丁）產季，全台臍橙重要產區之一的南投水里鄉，今年受暖冬影響，整體產量減少2至3成，已是連3年減產，但每台斤售價仍維持80元左右，與往年相仿，農友盼能在不漲價的情況下，催出年節買氣。

水里鄉廖姓農友說，今年3月在臍橙果樹開花時，天氣相對穩定，以果皮底部貌似肚臍得名的財丁，因「肚臍眼」開得非常明顯，「有財又有丁」，讓外型更加討喜。

惟今年暖冬少雨，缺乏低溫抑制，果園害蟲生命力旺盛，要防治相當困難，只能在果園儘量以黏劑除蟲，以防果實蠅等害蟲侵擾。

近年甚至還分區域逐步汰換病老果樹，以維持果園產量，只是在開放的果園面對無所不在的蟲害，最終產量仍是減少2、3成，盼老天爺在來年的氣候能轉趨正常，別再讓減產變成常態。

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