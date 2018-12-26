北榮台東分院辦健康講座 民眾反應熱烈

2018-12-26 22:12

［記者王秀亭／台東報導］婦女年過50歲，漏尿比例增加，卻因不好意思而未就醫，台北榮民總院台東分院婦產科醫師蕭詠嫻表示，因而需要透過講座不斷傳達健康理念，讓女性長輩勇於就醫，才能解決身體長期的不適。

北榮台東分院昨天在該院醫美健檢中心舉辦「婦幼健康講座」，民眾反應熱烈，近百人擠爆健檢中心。

婦產科醫師蕭詠嫻本身是台東子弟，選擇返鄉服務，幫助更多縣內婦女，蕭詠嫻表示，婦產科除產科，仍有其他專精項目，當初決定專研婦女泌尿及骨盆腔醫學，主要是發現家中女性長輩有漏尿問題，卻遲未就醫。

蕭詠嫻指出，許多女性因漏尿，長期墊衛生棉造成私密部接觸性皮膚炎，也增加多餘的感染風險，然而下泌尿症狀原因多元，神經性問題引起膀胱逼尿肌發生不自主收縮、尿道周圍的支撐力不足、骨盆底肌肉鬆弛、黏膜老化萎縮都有可能。

蕭詠嫻說，經過醫師問診、檢查後才能診斷出結果，並用對適合的治療方式，加上藥物治療並非一蹴可幾，需長時間治療，甚至需改變生活習慣，讓不少病患打退堂鼓，唯有透過持續的健康講座，幫助更多婦女建立正確的健康觀念，才能使婦女勇於就醫並持續治療。

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