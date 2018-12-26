慈濟醫院社區關懷陪伴 頭家東社區搓湯圓慶平安

2018-12-26 17:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院社區健康中心今天在潭子區頭家東社區關懷據點，舉行年終中醫義診及搓湯圓活動，社區健康中心主任陳慶元及中醫部主任陳建仲等，為社區長輩義診、練習八段錦，一起搓湯圓，氣氛溫馨。

陳慶元表示，台中慈濟醫院在台中地區共設有32個關懷據點，9年來服務1萬人次以上的鄉親。關懷據點成立的目的是希望活化地方，在特定地點提供社區長輩健康服務，包括體能活動及心靈講座等，期間並有醫療團隊量血壓、把脈，遇到長輩健康出狀況則立即轉介就醫，讓鄉親能夠儘快恢復健康。

台中慈濟醫院於2014年起認養潭子頭家東社區，設立關懷據點，透過八段錦、養生十六宜、中醫穴位認識、環保教育、竹筒歲月、七月吉祥月、急慢性疾病認識與預防等主題，結合慈濟志工、台中慈濟醫院的醫師、護理師、物理治療師、營養師及社區健康管理師等投入，促進社區長輩身心靈健康。

中醫部主任陳建仲表示，養生保健是中醫最重要的特色，中醫有許多養生方法，除了觀念知識外，還有簡單的功法，中醫部今年特別投入中醫睡眠改善方案，讓社區老人家從改善睡眠進而促進身體健康，獲得社區與長輩認同與高度參與。

潭子頭家東社區關懷據點，今天由中醫部醫師林晏如為社區長輩義診，並帶動八段錦及進行講座；慈濟志工則準備湯圓等食材，陳慶元、陳建仲與長輩等一起開心搓湯圓，慶祝一年來平安順利。

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