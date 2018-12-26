讓男童站餐廳桌邊當眾尿杯裡 年輕媽反嗆：我有什麼錯？

2018-12-26 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕網友今天（26日）在臉書發文，指稱在國內知名連鎖茶餐廳目擊，有名年輕媽媽竟讓小孩站在餐廳桌邊尿在杯子裡，過程拍下PO網，網友紛紛痛罵這名媽媽「不衛生」、「沒公德心」。這母親看到文章竟回文嗆聲「我有什麼錯嗎」，並要PO文者公開道歉，否則提告。

網友今日在臉書「爆廢公社公開版」PO出一段影片，畫面中可見一名年輕媽媽竟讓小孩「站在餐桌上尿尿」在杯子裡。PO文網友也指稱，地點就在台灣的「春水堂」餐廳，更痛斥這名媽媽「有夠瞎」。

文章PO出後1小時，已有近1000則留言，網友幾乎一面倒痛斥這媽媽「無恥！」、「是沒廁所嗎」、「這真得很糟糕耶」、「小姐你不覺得太丟臉嗎？小孩已經那麼大，帶去廁所很難嗎？」、「台灣人的臉被你丟光，你好意思？」、「真的忍不住就算了，但是一定要站在桌子上？」

隨後這媽媽也現身留言，痛斥原PO「PO這種文章，想得到什麼溫暖嗎」？她指稱，小孩急著要上廁所，「我拿一個環保紙杯立即為他裝，有什麼錯嗎？我犯法嗎」？她說，難道必須非常沒品地讓小孩直接尿在別人店裡？也質疑PO文動機，最後更要求原PO公開在臉書社團上道歉，否則就要提告。

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