盧秀燕：不排除廢海水採礦MOU 卓冠廷：該案早已終止

2018-12-26 16:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕選今日兌現競選承諾，在上任3天內，公布前市府與德國霍夫曼公司簽署的海水採礦案合作備忘錄（MOU）正本內容、投資簡報等。她表示，本案不具備政府資訊公開法應保密之情形，前市府卻簽訂無限期保密條款，後續將追查是否還有未曝光文件，對於這項MOU後續處理，不排除包括「廢止」在內的任何可能性。對此，前台中巿新聞局長卓冠廷表示，3月6日簽約內容就完整公開，合約全文也已掃描上網，盧秀燕公佈一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。

前台中市長林佳龍今年3月6日與德國霍夫曼公司簽署海水採礦案MOU，投資金額高達1100億元，之後遭媒體踢爆霍夫曼公司為一人公司，引起社會譁然。因台中市議員向前市府調閱資料，市府回覆該MOU訂有保密條款，盧秀燕在市長選舉時承諾，上任3天內公布MOU內容。

盧秀燕今日率經發局長高禩翔、法制局長李善植、新聞局長吳皇昇召開記者會，提出首度公開的相關資訊，包括設投資專案連繫平台、投資簡報、德國經濟辦事處的函覆，以及霍夫曼公司答應協助市府在德國進行國際交流等資訊。

盧秀燕表示，MOU不具法律效力，前市府與霍夫曼公司卻訂定保密條款，且是未訂保密期限，等於是「永世不得公開」，做法啟人疑竇，也令人擔心若霍夫曼公司拿著MOU在外募資，並宣稱代表市府，因而衍生問題，市府必須概括承受，因此有必要讓社會檢視MOU的內容。

高禩翔表示，該MOU簽署過程未見任何奉市長或局長核定的簽呈，MOU簽署記者會僅秀出2頁內容，其他包括投資內容與標的、相關投資計畫書、投資公司實績等附件均欠缺，未來將與經濟部投審會進一步比對雙方文件，政風單位也展開調查。經發局也將持續詢問霍夫曼公司，確認當初雙方簽署的MOU條款是否有所保留，並將向議會提專案報告，給社會一個最完整的交代。

至於MOU後續如何處理？盧秀燕說，待查清楚全貌，並徵詢市議會及市民意見後決定，不排除包括廢止在內的任何可能性。

對此，前台中巿新聞局長卓冠廷表示，市府早在3月6日就完整公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早已上網公開，盧秀燕公佈一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。

卓冠廷也強調，此案僅為投資諮商階段的行政協助，市府並未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆，僅投資查證確有不周，巿府對此承認疏失，並已檢討改進，該投資案也早已終止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/