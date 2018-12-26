超暖心上班族！他用臉書募白米助貧 獲選台灣之光百業達人

2018-12-26 16:48

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕即使只是個普通的上班族，只要用心也能幫助許多貧困家庭！雲林區漁會助理幹事丁弘毅上班之餘，用臉書社團「愛心待用米銀行」募集白米助貧，5年來募得白米超過23萬公斤，獲選「台灣之光百業傑出專業達人」。

丁弘毅非常喜歡幫助人，5年多前他看到一篇新聞報導，有位老師募集白米助人，雲林沿海地區也有很多弱勢家庭平日溫飽也有問題，丁弘毅並非出生富有人家，他因而在FB創辦「愛心待用米銀行」社團，成功凝聚許多善心人士，透過臉書一起用白米幫助更多弱勢民眾。

5年多來丁弘毅等人透過臉書「愛心待用米銀行」社團已送出23萬8000多公斤白米，受惠全省無數困苦人家得溫飽。

丁弘毅也在雲林縣迦南地弱勢輔助協會擔任理事，在臉書募款幫助無法負擔喪葬費及醫療費、房屋修繕費家庭，6年多來也已幫助過230多個案，金額累積近1000萬元。

丁弘毅說，能夠得到許多善心人士的支持和信任，又能幫助到需要幫助的人，讓他即使在工作之餘還要疲於奔命處理個案也樂此不疲。

第六屆台灣之光百業傑出專業達人今年共有33人獲獎，丁弘毅獲選為公益志工達人，獲頒「公益志工達人貢獻獎」獎盃，他說，他的獲獎是對所有捐助白米的善心人士和志工的肯定。

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