廚餘餵豬全禁？賴清德：應待中央統籌 先跑恐事倍功半

2018-12-26 16:31

［記者陳彥廷／屏東報導］因應中國非洲豬瘟風波延燒，全國非洲豬瘟緊急防檢疫模擬演習今天早上到高、屏兩地進行首場演練，行政院長賴清德親自到場督軍，談到豬瘟防疫問題時，賴清德特別提及雲林縣新任縣長張麗善禁止廚餘餵豬，他建議，各縣市首長都應該尊重農委會的指揮，若中央無法指揮全台各縣市政府，共同防疫上可能會事倍功半。

張麗善上任第一天即下令全禁廚餘餵豬，普遍被網友視為先行之舉，但養豬業者看法不一，賴清德今天到屏東鹽埔漁港視察時，因為防疫演習情節包括漁船廚餘，他也特別提及禁止廚餘餵豬的相關事宜。

賴清德表示，針對雲林新任縣長張麗善率先要禁止廚餘養豬的政策，他建議各縣市首長都應該要尊重農委會的指揮，廚餘養豬固然雖屬非洲豬瘟傳染的1個管道，但不論中央部分、縣市，應根據疫情發展，接受農委會的指揮。

賴清德指出，有層次、有次序的進行防疫相關工作，盡最大努力防堵、檢疫，若貿然就禁止廚餘養豬，且還有其他縣市跟進，廚餘去處將馬上出現困難。

賴清德接續表示，大家可以想像，所有縣市的廚餘量各縣市是否有能力自行處理消化這些廚餘，這其中包括焚化爐，掩埋場等容納問題，必須在中央農委會跟環保署之下，大家共同統籌，逐步根據疫情做必要作為。

「可能會事倍功半！」賴清德不客氣指出，若地方政府做地方政府的，中央政府無法指揮全台各縣市政府共同防疫，除事倍功半，更可能會在這些過程中產生新的問題，影響整體防疫作為。

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