謠言終結站》中老年人才會得失智症？國健署：年輕人也會

2018-12-26 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部國民健康署表示，有關網路傳言「聽說人過中年，記憶力漸漸不佳，可能就是得了失智症，是真的嗎？」並非事實，失智症不是老年人專屬疾病，民眾不可掉以輕心。

國健署指出，年輕人也可能得到「早發性失智症」，若想知道是否有罹患此病症的可能性，必須從日常生活中觀察症狀，目前醫學上所接觸到的阿茲海默症患者，在給醫師診斷前大部分均已發病一段時間，特別是「早發性失智症」。

國健署提到，「早發性失智症」患者會因歲數較老年人少，而沒有注意到自己可能是得到失智症，「如此掉以輕心反而錯過了治療的黃金期」，每位患者的症狀和發病歷程，以及患病原因都不一樣，必須讓醫師對症下藥才可控制病情。

國健署提醒，若民眾有下述10種狀況，且經過一段時日均未獲改善，應儘速送醫診斷是否為失智症，症狀分別為「計畫事情或解決問題有困難」、「無法勝任原本熟悉的事務」、「對時間地點感到混淆」、「有困難理解視覺影像和空間的關」、「言語表達或書寫出現困難」、「記憶力減退影響到生活」、「東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力」、「判斷力變差或減弱」、「從職場或社交活動中退出」、「情緒和個性的改變」。

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