醫院爆12嬰兒上呼吸道群聚感染 4人確認高度傳染性融合病毒

2018-12-26 16:19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某醫院嬰兒室爆發12名嬰兒罹患上呼吸道群聚感染，其中4名確診是具高度傳染性呼吸道融合病毒感染，由於醫院延遲通報，衛生局依違反傳染病防治法，將開罰6萬至30萬元。

高雄市府衛生局本月21日獲報某醫院通報院內嬰兒室發生上呼吸道感染群聚事件，該院通報本月6日至15日共6名嬰兒出現咳嗽、鼻塞等症狀並轉院至醫學中心治療，其中4名檢驗確診為呼吸道融合病毒感染。

衛生局進一步查該院護理紀錄，發現從本月4日至12月15日共計12名嬰兒出現上呼吸道群聚感染，衛生局派員於22日、24日到醫院進行疫情調查及實地防疫輔導等措施，並於25日偕同感染管制專家委員再次實地輔導，並要求該院立即改善感染管制作為。

衛生局表示，該醫院遲至21日才通報，已違反傳染病防治法規定，將開罰6萬至30萬元。衛生局也發現該院計有隔離動線規劃不當，相關標準作業流程建置不善，嬰兒室內未有濕洗手設備，人員及物品未確實區分一般區及隔離區使用等缺失，易造成交叉傳播之風險。

衛生局表示，呼吸道融合病毒好發於2歲以下幼童，可經由飛沫或接觸感染，潛伏期2至8天，年紀較大的孩童或大人感染的症狀類似一般感冒，如咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，但2歲以下嬰幼兒感染症狀較明顯，易造成較嚴重的急性細支氣管炎和肺炎，且可能出現窒息、昏睡、躁動不安或食慾不振等較不典型症狀，提醒民眾多加注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/