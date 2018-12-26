新科議員偕里長 爭取松柏港至泰安火車站公車路線

2018-12-26 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕新科議員施志昌今邀集孟春里長黃湘榕、銅安里長林玉生、日南里長曾子容、幸福里長翁木榮及台中市公共運輸處人員至大甲日南火車站會勘，爭取大甲區松柏港至后里區泰安火車站的公車路線，以節省學生上下學時間及家長接送困擾，並藉此串連溪北地區的觀光景點；交通局表示，許多民眾盼加強大甲溪北地區公共運輸服務，將綜合各方需求，加以研議。

施志昌表示，山線地區的火車、公車班次比海線多，致大甲溪北地區學生上學通勤，需先到山線的后里泰安火車站，再轉搭火車、公車到苗栗等地區，大甲溪北地區公車路線目前雖有622、657、659等往溪南或市區的公車，但缺乏連結溪北地區的公車路線，若要節省時間，家長需接送孩子到泰安火車站，造成學生上下學與家長接送不便。

黃湘榕里長表示，日南地區學生若要往山線方向通勤都要先到溪南轉車，浪費許多時間。若能開闢一條以溪北生活圈為主的公車路線，將能大大減少學子與家長的通勤時間，也能促進在地觀光。

施志昌指出，完整與便利的大眾運輸是城市進步的象徵，若無法結合地在民眾的生活，甚至吸引外來遊客，勢必要調整或是設置新的公車路線，這次與里長一起站出來，就是希望盧市府能聽到溪北鄉親的聲音，設置一條從松柏港至泰安車站往返的公車路線，不僅嘉惠學生，更能串連起松柏漁港、日南車站、日南冷泉、慈德宮等景點，創造多重效益。

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