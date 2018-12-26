嘉義縣老人補助裝假牙 預計明年4月上路

2018-12-26 16:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁上任後，首場公開活動至竹崎鄉老人會餐敘現場，宣布未來4年將以3億元補助65歲老人裝置假牙費用，目前爭取縣議員支持及督促縣內各單位研擬細節，待議會召開臨時會調整預算，確定財源後，補助政策預計明年4月上路。

翁章梁今天由竹崎鄉長曾亮哲、竹崎鄉老人會會長王水田等人陪同，宣布假牙補助計畫新進展。

翁章梁說，競選期間提出設籍嘉義縣滿1年的年滿65歲長者及年滿55歲原住民，全口活動式假牙每人補助4萬元、半口活動式假牙2萬元、部分活動式假牙1萬5000元，每人終身申請補助1次；昨天上任第一件事，就是簽老人假牙補助公文，兌現對縣民的承諾。

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