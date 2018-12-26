景文科大、新北教育人員產業工會 續簽團體協約

2018-12-26 16:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市私立景文科技大學今天由校長洪久賢代表董事會，與代表勞方的新北市教育人員產業工會理事長鄭建信，舉行第二期團體協約簽署儀式，協約條文除跟進教育部最新學術研究加給標準外，更進一步將年終獎金發放的月數，明確化為按在學學生總數來計算，使辦學成果能實際反映在教師的「薪」情上，促進勞資合作共創雙贏的典範。

勞工局勞資關係科長賴彥亨說，勞工局自2014年協商初始，就積極協助認定加入工會會員數是否過半與工會談判代表的效力，2015年更透過首創縣市層級的「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」，將勞資協商技巧、專業諮詢、撰寫草案及陪同協商等資源導入，如教產工會前後申請6次「專家輔導諮詢」服務，最終工會與校方順利進行協商並簽訂團體協約，雙方並且能持續在既有協商的基礎上，順利簽下第二次團體協約，很不容易。

新北教產工會理事長鄭建信說，協商最困難的是如何創造良好的協商互動及氛圍，同時也需要學校行政及董事會共同努力，最終才有達成共識，景文科大校長洪久賢說，學校樂意在教師權益上提供照顧與支持，讓老師一起為學校效力，增加學生的競爭力，成為企業的首選最愛。

賴彥亨指出，目前新北市有17家事業單位、學校與工會簽訂團體協約，有意參加者可多運用「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」，共創勞資雙贏。

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