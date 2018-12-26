竹市城市馬拉松明年1/6登場 在地美食補給站幫跑友加油

2018-12-26 16:29

［記者洪美秀／新竹報導］第4屆新竹市城市馬拉松即將在明年1月6日登場，此次除賽事升級，還有具在地特色的「私補」美食補給站，已有20家新竹在地美食以各式甜點、傳統美食、飲品熱情相挺，要幫跑友加油，這些只有在新竹市才嘗得到的美食，邀請跑友除在賽道上感受城市的熱情，也能體驗「舌尖上的新竹」。

市府城銷處長顏章聖說，竹市的美食大多藏在巷弄間，外地人容易錯過，在地店家力挺新竹市城市馬拉松，推出「私補」美食補給站，都是最道地的新竹味，像水蒸蛋糕、竹塹餅、網紅飲品、養生紅豆汁、主廚甜點、百年手工煎餅、窯烤麵包吐司條、老店花生醬吐司、牧場牛奶、薑母雞湯、烘焙咖啡、養生飯糰等，要透過美食帶著跑友認識新竹市，挑動跑友的味蕾。

新竹市城市馬拉松除聯合在地16家旅宿業者針對賽事推出「住宿優惠專案」，提供獨家優惠好康，也獲在地美食店家響應，打造美食小吃補給站，讓跑友感受滿滿幸福。

參與補給站的淵明餅舖將提供招牌水蒸蛋糕，且豪氣的不計成本，要用大塊蛋糕提供給跑者補充熱量，新竹市的水蒸蛋糕在製作過程中不添加任何油脂，吃起來清爽無負擔，有肉燥、紅豆、芋頭3種口味。

另80多年歷史的老字號「彭成珍餅舖」則為馬拉松量身訂製小竹塹餅，是傳承三代的美味，傳統製餅手藝讓許多新竹人都成為忠實顧客，特別讓跑友用吃來體驗傳統新竹文化；排隊名店水哥養生早餐，則特製跑者專屬小飯糰，方便跑友入口。

另外新竹正港老牌「老店薑母雞」也特別熬煮薑母雞湯，要讓賽道上的跑者暖暖胃。飯店業者竹湖暐順麗緻文旅則提供飯店主廚級甜點，有伯爵奶露、乳酪球、可頌、葡萄奶酥餅乾。

新竹英迪格酒店則精心為跑者規劃甜在心香蕉巧克力、繽紛香濃棉花糖給跑者，Sawadika香辣打拋豬飯、溫暖你的胃香濃玉米湯等特製餐點，還有飯店頂級牛排館CHAR特製的迷你低溫牛肋排。

另外還有鮮碧爾啤酒、香山牧場、河堤上的貓、DoReMi豆戀迷、獅伯煎餅、薪石窯、美乃斯、新福源花生醬、阿忠冰店、馬雅烘焙咖啡、亞蘿蔓洋果子、CoCo中正店、新復珍、大村武串燒居酒屋、Vibes Kitchen & Bar、Like.8來點吧和赫曼咖啡、814大同冰店等店家參與。

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