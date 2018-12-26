石虎全台僅剩500隻 台中科博館辦特展...

2018-12-26 16:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕苗栗日前傳花8千萬破壞石虎棲地蓋公園，引起全台嘩然，鑑於全台石虎數量約近500隻，國立自然科學博物館近5年內收到死於車禍的石虎標本超過20件，有感於石虎正在面臨急迫生存威脅，科博館特地推出石虎特展，盼藉石虎標本等介紹，推廣石虎保育。

苗栗日前被爆花8千萬元蓋公園，卻破壞石虎棲地，令不少生態保育專家痛心，台灣石虎保育協會理事長陳美汀指出，目前全台石虎數量約在400到600隻，主要棲地以苗栗、台中及彰化為主，因石虎主要棲地在低海拔的淺山地區，較易受農業耕種農藥藥害及屢傳路殺或遭獸鋏夾傷事件，加上棲地不斷被破壞，石虎保育確實刻不容緩。

農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟也指出，全台石虎數量約在500隻左右，目前致力推廣友善農業，包括少用捕獸鋏、農藥等，希望降低石虎遭遇人為衝擊。

科博館指出，石虎約貓咪一般大小，石虎族群原本是全島低海拔鄉村與淺山廣泛的分佈，但至今僅苗中彰投的未開發山坡地帶有比較多紀錄，但數量最樂觀估計也不到千隻。

科博館指出，石虎是低海拔物種，無法避居中央山脈，棲息地正在快速縮小，加上遭遇車禍、獸鋏、毒殺等死亡事件頻傳，該館近5年來就收到超過20件死於車禍的石虎製成標本遺憾。

為讓民眾認識石虎生態，科博館除展出典藏的珍貴石虎標本、多位畫家的手繪動物插畫等，此外還加入「永遠消失的夥伴」單元，說明台灣近代因人類活動、環境開發而急速滅絕了許多動物，包括雲豹、梅花鹿、水獺，還有新近在考古遺址裡發現的新紀錄種—狗獾與獐等，盼提醒民眾勿讓石虎再步上台灣雲豹等多種台灣哺乳動物的絕種命運。

此外，在「石虎家園夥伴多」單元，展出許多與石虎共棲的許多平地台灣物種，包括野豬、白鼻心、麝香貓、食蟹獴、鼬獾、野兔等原產哺乳類，以及熊鷹、大冠鷲、黑翅鳶、朱鸝、黃鸝、綬帶鳥等珍貴的淺山鳥類，以豐富的動物生態意象，說明石虎保育與生態食物鏈的完整與否息息相關。特展即日起展至明年9月8日。

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