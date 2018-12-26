帶2個小肉鬆餅入境 中籍旅客吞20萬罰單悔不當初

2018-12-26 17:01

〔記者劉信德／桃園機場報導〕中國非洲豬瘟疫情失控，為嚇阻旅客自疫區違規攜帶動物產品入境，我國自18日凌晨0時起將裁罰基準調高至20萬元，連日來已有多起民眾遭裁罰高額罰金案例，但仍持續有民眾攜帶豬肉製品闖關，今天又有一名中籍旅客帶著2個肉鬆餅入境，遭海關裁罰20萬元而悔不當初。

中國籍劉姓旅客，25日搭乘中國南方航空CZ3097次班機自廣州入境時，選擇免申報綠線檯通關，遭執勤關員予以攔查，於其手提行李內查獲豬肉腸、鴨肉及豬肉餅計1.5公斤，遭開罰新台幣20萬元。

今日（26日）又有1名中國籍沈姓旅客，搭乘中國東方航空MU-2009次班機自寧波入境，同樣未據書面或口頭申報，由第9號綠線免申報檯通關，結果在手提行李內查獲橘子、蘋果、肉鬆餅計0.6公斤，雖然只是2個小小的肉鬆餅，仍難逃遭罰命運，吞下一張新台幣20萬元罰單。

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