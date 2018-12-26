花蓮死豬檢驗結果出爐 不是非洲豬瘟

2018-12-26 15:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情持續升溫，繼宜蘭出現死豬被丟棄在海邊後，昨天下午花蓮又有6頭死豬被隨意棄置，引起網友擔心是非洲豬瘟病毒感染，檢驗結果今天下午出爐，農委會家畜衛生試驗所表示，檢驗結果為陰性，豬隻死亡不是因為非洲豬瘟。

花蓮縣壽豐鄉昨天下午一處排水溝旁，有網友發現6頭死豬遭棄置，農委會防檢局昨天晚上也緊急召開記者會，說明初步判斷沒有非洲豬瘟的徵狀，主秘鄭純彬昨晚指出，染上非洲豬瘟的豬隻皮膚會有紅斑、耳朵紅、脾臟腫大等等症狀，花蓮縣動植物防疫所接到通報立刻趕到現場圍起封鎖線，獸醫師臨床研判死亡豬隻沒有出現非洲豬瘟症狀，防疫所立即採樣送到淡水的家畜衛生試驗所檢驗。

檢驗結果今天下午出爐，畜衛所長邱垂章說明，檢體經以定量聚合酶鏈反應（qPCR）進行檢測後，結果非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性，已排除是非洲豬瘟感染。防檢局也呼籲民眾勿隨意丟棄死豬，未依規定通報，最高可處新台幣100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償，請業者切勿以身試法。

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