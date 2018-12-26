水稻轉作玉米 農企業解決稻米過剩的問題

2018-12-26 15:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕鮮綠農業科技公司配合農委會大糧倉計畫，將水稻轉作玉米，發展玉米契作模式，今年種植轉玉米面積達150公頃，明年目標500公頃，以專業化管理及結合智慧農業無人機噴藥技術，建立安全生產及有產銷履歷認證的甜玉米，解決稻米過剩的問題，並提高糧食自給率。

縣長張麗善表示，雲林農產是全台最棒的，農產品產銷失衡則是農民心中永遠的痛，未來縣府將與中央政府及農民團體密切合作，推動計畫生產模式，提高農產附加價值，強化食安，在農產品的產製儲銷上同步發展，開創農民、消費者與農企業團體三贏的雲林農業。

鮮綠經多年開發、種植多種玉米新品種，除可生食的水果玉米外，也有提供加工製作濃湯的玉米，還出品玉米冰棒，讓消費者可以吃得安心也吃得健康，並發展玉米契作模式，以專業化管理及結合智慧農業無人機噴藥技術，建立安全生產及有產銷履歷認證的甜玉米。

張麗善強調，鮮綠公司是一個農業典範，使雲林農產品進軍國際市場，調節國內農產品生產不均的情況，希望未來能有更多的農民、農民團體、農企業公司共同加入農業轉型的腳步，發展國產優質雜糧，建構新時代的農業。

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