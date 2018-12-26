培養護理及長照人才 大千醫院與敏惠醫專合作

2018-12-26 15:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕長期照護需求日趨增加，為培養因應未來高齡社會之優秀人才，並打造專業醫護品質，大千綜合醫院與敏惠醫護管理專科學校簽訂產學合作計畫。除護理科，也將長期照顧與健康促進管理科學生做為主要實施對象，搭配雙方合作的展翅計畫，提供減免學生實習與住宿費用之優惠，減輕學生負擔，全力培養專業長才，未來也計畫將其他科系一起納入，讓產學合作鏈更加完善。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，為苗栗鄉親提供優質的長照服務是大千持續努力的方向。從2016年起於大湖鄉啟動長照2.0服務，到今年開設苗栗及公館日間照顧據點，並於11月榮獲國家生技醫療產業策進會頒發SNQ國家品質標章-長照類/長照服務組認證，透過同仁的專業及努力，希望能提供苗栗鄉親優質且便利的長照服務。

徐千剛說，為此，大千特與敏惠醫護管理專科學校簽訂一系列產學合作計畫，在學術交流、產學研究、學生校外實習、學生就業機會等方面，規劃比以往更為緊密的合作，也提供減免實習與住宿費用優惠，讓學生無後顧之憂，可以專心培養專業，未來無縫接軌銜接職場工作，縮短學生職場適應時間。此外，大千提供護理人員二技及研究所進修班課程，讓同仁可以一邊工作，一邊更精進的學習，提升自身技能與專業。

敏惠醫護管理專科學校董事長沈秀春感謝大千綜合醫院，在過去合作經驗中，收到許多學生的正向回饋，此次大千除提供學生實習機會，更免除學生實習費與住宿費用的負擔，補助參與計畫的同學每年每人12萬元，讓學生專心向學，以所學專業進入產業，縮短產學落差，共創學生、學校、醫院三贏局面。

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