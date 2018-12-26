台東女中學生彩繪帆布鞋義賣 1雙1萬也搶手

2018-12-26 15:12

［記者黃明堂／台東報導］150雙彩繪帆布鞋今天下午在台東生活美學館熱賣，精品鞋1雙1萬元、皮雕筆記本1本賣到1萬6千元。這是台東女中學生的愛心作品，所得捐給台東基督教醫院興建癌症大樓。

這是東女美術老師康毓庭發起的公益活動，已進入第4年，除了美術班及普通班同學響應，老師們也加入，連台東大學美術產業學系、東華大學藝術與設計學系的師生也響應，成了近年受矚目的教育界美事。

義賣創作品以彩繪鞋為主軸，共有150雙由學生親手彩繪的帆布鞋，底價2000元以上，精品鞋高達1萬元。康毓庭說，因為舉辦多年，已有固定買家，所以在開賣之前，已經有不少被預訂了。

今年的義賣品是帆布袋40件、版畫年畫20件，更新增了皮雕記事本與皮革鑰匙圈、創意彩繪夜燈，每個創作品都是獨一無二的，其中皮雕底價1萬元，有件以1萬6千元賣出。

康毓庭是107年教育部第4屆藝術教育貢獻獎得主，致力推廣藝術教育與美感教育。此次義賣的捐助對象是東基癌症醫療大樓，她說，父親也是癌症患者，必須遠赴高雄及台北治療，家人的切身之痛，令她支持東基興建癌症大樓。

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