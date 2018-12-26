童綜合醫院打造「尊榮病房」 病患住院、照護更輕鬆

2018-12-26 15:16

〔記者歐素美／台中報導〕 童綜合醫院引進智慧化病房系統，打造舒適、智慧化、人性化的「尊榮病房」，今天舉行啟用暨揭牌典禮，20間單人房，不僅有進出管制，保障病患隱私，照顧者還有專屬床舖可睡，病患、家屬都輕鬆；並透過數位床頭卡及護理站的電子白板，加強病患的照顧資訊，提升照護品質。

童綜合醫院表示，尊榮病房每床均設有數位床頭卡，醫護查房時能清楚辨識病人身分，確保病人的照護安全。特定房型考量行動不便病患，並採用人性化設計，將房內的空調、燈光及窗簾的控制系統整合在數位床頭卡中，患者只要點擊床頭卡即可開關燈或窗簾等；病房內並設有「智能醫療整合系統」，病人透過床邊的螢幕即可查詢診療進度、用藥知識、衛教宣導等資訊。

病房空間也是以病人為中心設計，設有可調節式冷暖氣、乾溼分離的衛浴設備、免治馬桶及浴室暖氣，特定房型另規劃有客廳，病患可在會客空間迎接貴客，另設有照顧者專屬床舖，讓家屬陪伴照顧病患時可以更舒適輕鬆。

病房護理站則設有電子白板，整合提供各項照護資訊，如顯示病床動態、病人狀況或注意事項、醫護檢查與手術等排程等，有效提升行政效率、降低溝通成本，讓護理師可以更專注於病人的照護上。

童綜合醫院院長李三剛表示，尊榮病房不僅空間坪數較大，門口並設有門禁，提供病患更好的隱私與清靜的住院品質。尊榮病房採取自費方式，形同單人病房，病患需自付差額。

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