避難弱勢場所騎樓常見機車停放 新北下月公安稽查

2018-12-26 15:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府團隊到任第2日，今天公安聯合稽查小組來到新北市立聯合醫院護理之家，進行消防、工務等聯合稽查，進行自衛消防編組演練，新北市消防局有鑑於避難弱勢場所的騎樓常有機車停放或衍生縱火案阻礙逃生，2019年1月7日到1月23日止，將針對市內新立案的27間老人福利機構、托育托嬰中心、身障機構、公共托老中心、護理之家公安聯合稽查，針對具法定騎樓者，張貼「騎樓禁停宣導貼紙」，事後將針對騎樓違停機車場所加強勸導取締。

新北市新團隊展現維護公安決心，確保避難弱勢場所安全，新北市政府今天由副市長謝政達率消防局、衛生局、工務局等專案小組，選定新北市立聯合醫院附設護理之家執行公安聯合稽查；衛生局依據護理機構設置標準檢查，要求落實機構現場照護比，由工務局要求業者，維持場所出入口、安全梯、走廊等逃生避難動線之暢通，消防局指導自衛消防編組任務演練重點，聯合消防分隊聯合演練，讓員工能在有限的時間內確實完成通報、滅火、避難疏散及阻止火煙擴散等各項編組工作。

近年新北市加強該類避難弱勢場所安全，衛生局特聘請專家學者針對各個場所公安弱點評鑑視察，衛生局、社會局除透過評鑑機制要求業者改善安全死角，結合消防局逐一實施自衛消防編組演練，希望透過示範演練，宣傳最新防災重點知識，平日作好預防措施減災於無形，遇災有效降低傷亡及財損。

新北市消防局說，為免避難弱勢場所騎樓遭機車停放，發生縱火或火警案阻礙逃生，公安稽查小組延續機車退出騎樓專案政策，將從明年1月7日至1月23日，公安稽查27間弱勢場所，針對具法定騎樓者，由交通局辦理機車禁停騎樓措施，張貼「騎樓禁停宣導貼紙」加強宣導，後續由警察局針對騎樓違停機車場所加強執行勸導及取締。

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