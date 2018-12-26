雲林禁用廚餘養豬 配套措施研擬中

2018-12-26 14:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕張麗善上任第一天就投下震撼彈，宣布即日起禁用廚餘養豬，由於配套措施不明，引起處理及使用廚餘的公所、養豬戶及餐廳一團亂，今天縣府宣佈初步配套措施，昨天起不再核發新的廚餘養豬再利用許可，本週就會公告公所廚餘處理方式，讓公所可依據與標售廚餘業者解除合約，落實禁用廚餘養豬。

斗六市長林聖爵表示，清潔隊與廚餘處理業者定有契約，在政府公告處理辦法前，回收的熟廚餘仍由養豬戶使用，依合約內容辦理，但要求貫徹烹煮措施。林內鄉長張維崢表示，公所回收的熟廚餘都是由養豬戶標售，目前公所先將廚餘暫置，等縣府確切執行細則出爐，再依規辦理。

縣長張麗善一早就召集各局室商討後續處理措施，開會討論執行辦法，要讓相關業者確實獲得相關資訊。

環保局長張喬維表示，從昨天起不再核發新的廚餘養豬再利用許可，並在本週完成公告公所廚餘處理方式，公所可依照公告撤除與標售廚餘業者的合約，目標在一個月內完成合約解除，公所回收廚餘將由環保局委託堆肥場處理。餐廳廚餘部分，因餐廳權責在經濟部，將盡快邀請經濟部開會，希望經濟部協助盡快公告執行。

農業處長張鴻猷表示，廚餘養豬轉型為飼料養豬衍生飼養成本增加部分的補貼，農委會已公告每頭豬補助2200元，申請期限自1月2日起到3月底止，可向當地公所申請，離牧部分，豬隻全部清空後，將給予畜舍及廢水汙染防治設施的拆除獎勵金。

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