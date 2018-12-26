禁廚餘養豬 賴揆籲應尊重農委會指揮 張麗善稱防疫不能等

2018-12-26 15:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長賴清德今天到屏東視察非洲豬瘟緊急防檢疫演習時表示，雲林新任縣長率先要禁止廚餘養豬，建議各縣市首長應該要尊重農委會的指揮，否則地方政府做地方政府的，可能會事倍功半，產生新的問題；雲林縣長張麗善則表示，防疫是不能等的，還要提高到國安層級，等！到底要等多久？

賴清德表示，廚餘養豬固然是非洲豬瘟傳染的一個管道，但應根據疫情發展，接受農委會的指揮，有層次、有次序的進行相關工作，若貿然就禁止廚餘養豬，其他縣市也跟進，則廚餘的去處會馬上出現困難。

賴清德說，每個縣市的廚餘必須在中央農委會跟環保署之下，大家共同統籌，逐步根據疫情做必要作為，否則地方政府做地方政府的，中央政府無法指揮全台各縣市政府共同防疫，可能會事倍功半，且會產生新的問題，影響整體防疫作為。

張麗善則表示，雲林與屏東是台灣兩大養豬縣市，防疫不能有任何漏洞，萬一有任何衝擊，會影響到所有養豬業的發展，台灣花了20年才走出口蹄疫，韓國展現決心，5年就從口蹄疫區除名，在防疫上需有積極作為，不能有任何疏漏及妥協。

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