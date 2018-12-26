陶博館獨家典藏庫房開放！小小陶瓷策展人冬令營開跑

2018-12-26 15:07

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館首次與台北教育大學文化創意產業經營學系舉辦「小小陶瓷策展人」冬令營，為期3天的課程安排基礎陶藝教學、開放典藏庫房供學員參觀及示範最新的RFID（無線射頻辨識）等系統，邀請30名國小四年級到六年級學生報名，明年1月2日開放報名，費用特價為3600元。

「小小陶瓷策展人」冬令營由國立臺北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能率領陳美燕、蔡文惠、郭詠喬、林家瑩、楊佳旻、周桓旭等6位大學生團隊參與規劃營隊內容。

學生們各有不同專長，包括策展規劃、平面設計、攝錄影片、活動執行與刊物編輯等。教授林詠能表示，希望能在活動讓學童親近藝術，並培養小朋友的獨立思考能力外，透過策展練習，嘗試將不同的藝術作品以系統的方式呈現在民眾面前。

陶博館館長吳秀慈表示，陶博館首次推出的「小小陶瓷策展人」以陶博館歷年國際駐村陶藝家在台灣的創作作為策展元素，利用近距離的觀察、欣賞藝術作品，以小組方式與其他學員們討論，策畫出心中期待的微型展覽，從小提升學生藝術素養。

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