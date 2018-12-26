中國連飼料都驗出非洲豬瘟 農委會：台灣禁止也未曾輸入

2018-12-26 14:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國連飼料都驗出非洲豬瘟病毒，農委會防檢局今天表示，來自中國的所有動物製品本來就禁止輸入，中國含動物血漿粉的飼料也同樣禁止輸入台灣，也從未進口過。

中國宣布，預定出口含有血漿粉成份的飼料驗出非洲豬瘟，農委會動植物防疫檢疫局組長彭文興今天表示，依據輸入檢疫法規「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定，禁止輸入來自非洲豬瘟疫區的動物產品，因此中國動物血漿粉均禁止輸入我國。

彭文興解釋，但依經濟部國際貿易局的輸入管制規定，來自中國的調製動物飼料均禁止輸入（輸入規定代號MW0），僅少部分可專案核准有條件輸入（輸入規定代號MP1），統計今年至12月18日止，以MP1方式自中國大陸輸入之調製動物飼料為55件，均為化學合成或酵母菌等維生素成份飼料，目前沒有傳播非洲豬瘟病原的疑慮。

防檢局指出，而其他國家的飼料則須依照「調製動物飼料之輸入檢疫條件」規定，如果是含有豬源成份的調製動物飼料，應經特定溫度加熱處理，且輸入時應檢附輸出國檢疫機關簽發的動物檢疫證明書正本，向本局轄區分局申請檢疫，確定加熱溫度及相關條件均符合規定後，始可判定檢疫合格同意輸入。

防檢局表示，有關旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，從12月18日提高裁罰額度到20萬元後，到昨天共計裁罰54件，其中20萬13件，3萬元34件及1萬元7件。防檢局再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法，民眾如果有走私動物或動物產品情資，歡迎檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實，最高可獲得500萬元獎金。

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