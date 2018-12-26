新竹市地王中正路與大同路角地蟬聯 每坪165萬元

2018-12-26 14:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市地價及標準地價評議委員會日前評定明年度公告土地現值，因不動產交易量下滑，為避免造成市場衝擊，最後評定竹市明年的公告土地現值平均漲幅0.99%，明年元旦起公告。而竹市地王仍是位於新竹火車站前中正路與大同路口的角地蟬聯，每坪約165萬元。

市府地政處長吳堂安表示，依據地價調查結果，竹市土地交易市價平均下跌2.37%，市價下跌區段占竹市75%，因此公告現值微幅調整0.99%，加上去年調整比率為0.83%，顯示竹市公告土地現值呈現穩健持平調整，也能避免過大漲幅造成民眾負擔。

地政處表示，竹市去年現值占市價比為83.81%，全國不動產交易量雖逐漸回溫，但竹市交易量卻反較106年微幅減少，為避免影響房地產市場，故僅微幅調整以緩步減少公告土地現值與市場正常交易價格的差距。

其中使用強度增加或商業活動熱絡的地區，以巨城周邊漲幅較大，但部分區段如光埔一期內商務專用區，法定容積較周邊低，是此次調降較多區域，而竹市最高地價宗地，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺499200元即每坪約165萬元，比去年微幅下跌0.3%。

地政處表示，竹市今年1到10月建物買賣棟數較去年減少0.2%，顯示買方態度觀望保守，呈現量縮價微跌；經地價及標準地價評議委員會綜合考量調整對交易影響及稅賦公平等多方因素，審慎評議後，評定明年竹市公告現值平均漲幅為0.99%，調整後占市價比例為86.72%。公告土地現值調整結果，明年元旦公告實施。

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