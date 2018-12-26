陽明決議與交大優先合校 恐影響交大校長遴選

2018-12-26 14:34

［記者洪美秀／新竹報導］陽明大學今天召開校務會議，通過將優先與交通大學啟動合校計畫，對此，交大表示，這是個好的開始，將為台灣培育前所未見的人才，開創全新的趨勢，將把握難得的時機，努力克服今後的挑戰，朝國立陽明交通大學發展。

不過，交大校長張懋中任期到明年7月底，交大已啟動並成立校長遴選委員會，對於陽明大學確定與交通大學合校，是否影響交大校長的遴選時程？交大主秘裘性天表示，這確實是個複雜的問題，將在明年1月召開的校長遴選委員針對此狀況討論，不管是暫緩新校長的遴選，或繼續遴選，都會由委員會充份討論後，凝聚最大共識為基礎，不會影響交大校務的推動為目標。

此外，交通大學也積極籌設博愛校區智慧型醫院，裘性天強調，交大設醫院的目標沒變，未來即使與陽明合校，雙方的醫院型態也會不同，交大在博愛校區的智慧型醫院，會結合電子、生物Bio-Ict的產業，這部分交大校友會仍繼續推動與募款，未來若與陽明合校成功，將發揮陽明醫學專長與交大電子專長「1+1=11」的跨域效益。

裘性天強調，交大與陽明談合校，從2001年開始兩校簽定合校意向書後，17年來，雙方就持續針對合校有互動，交大也經3次校務會議同意與陽明合校，因此兩校合校已是交大共識，多數教職員也樂見其成。

對於合校後續問題，裘性天也說，會以對等的立場來台合校，會保留各自原先的優勢，並沒有誰要消滅誰的問題，會尊重彼此差異，擴大共同的可能發展，將生醫與電子結合就是未來跨領域的重要發展，尤其從教育著手，不僅能解決兩校現況發展的問題，更能攜手創新開發新的產業趨勢，對兩校合校深具信心。

清大：尊重陽明決議 祝福合校成功

而陽明大學原本也找清大談合校，對於陽明大學決定優先與交通大學談合校，清大也發表聲明指出，尊重陽明的決議，並對陽明及交大的合校成功給予祝福，強調清華與陽明、交大、中央4校同為台聯大系統，將持續教學與研究的合作。

清大表示，合校的校名確實是陽明考慮的因素，清華尊重陽明的選擇。並強調，發展醫學、生醫等領域，是清大成為世界一流大學未曽間斷的努力，未來能會繼續與交大和陽明繼續豎立台灣高教新典範，同時也會持續拓展前景，包括與所有醫學大學合作或發展學校醫學院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/