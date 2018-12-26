生存遊戲問卷調查 玩家怨政策不支持、合法場地少

2018-12-26 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣製造的玩具槍不僅外銷全球，在國內也相當風行，主要用於生存遊戲，例如野戰、室內對戰或打靶競賽等。不過，根據中華民國玩具槍協會所做的問卷調查結果顯示，玩家認為「合法安全場地過少」與「政府政策不支持」等因素阻礙生存遊戲發展。

軍事戶外玩具槍展於本月7日至9日在台北世貿一館舉行，吸引數千海外買家、國內生存遊戲玩家前往，玩具槍協會也從現場回收924份問卷，其中可見玩家購買首支玩具槍的價格大多在6000元以下，有接近6成者用於生存遊戲，而玩具槍持有數量則跟隨年齡增長、平均價格可能有所提高，顯示結合智能與體力的生存遊戲，不僅有強身健體功效，也有望帶動消費潛能。

至於生存遊戲不足之處，67.10%受訪者指出「合法場地過少」、42.75%受訪者認為「政府不支持」，以及41.99%受訪者覺得「民眾觀感偏頗」，似凸顯國內環境對生存遊戲不太友善。然而，也有33.66%受訪者認為與「推廣不足」有關。

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