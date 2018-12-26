幸福萌鹿現蹤台南七股鹽山山頂

2018-12-26 14:25

〔記者楊金城／台南報導〕「幸福萌鹿」現蹤七股鹽山山頂，迎接2019，台鹽在七股鹽山打造一座巨型的「幸福萌鹿」裝置藝術，用福鹿承載大家對新年的祈願，遊客來鹽山走春，健康、愛情、學業、財帛、運勢通通鹿來Lu好。

七股鹽山每年都在鹽山頂設計一座巨型的裝置藝術，從2015年的白色招財貓開始，接著愛神、貓頭鷹、好運企鵝，2019則由「幸福萌鹿」重裝上陣。

萌鹿高達6.3公尺，寬5.5公尺，造型亮眼討喜，遊客也可以爬鹽梯登上山頂親近。

台鹽副總經理蘇詒良說，在七股鹽山打造萌鹿，希望遊客攀爬鹽山看萌鹿不僅能享受鹽山帶來淨化能量，且登上鹽山的幸福之路，也能「鹿來Lu趁錢、好運、愛你、勇健」。

幸福萌鹿裝置藝術今天亮相外，七股鹽山園區內也引進小型摩天輪、魔幻飛車、旋轉木馬等有趣的兒童歡樂設施，也規劃「山中尋鹿一路發」讓遊客在園區內找尋鹿的人形立牌等趣味活動，更推出福鹿數字油畫、望遠鏡等DIY體驗及限量的福鹿磁鐵、許願牌等，歡迎遊客在新的一年到七股鹽山走幸福之路、欣賞福鹿，讓新的一年鹿來鹿好。

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