微雕達人陳逢顯受邀故宮參展 毫芒雕作品古今輝映！

2018-12-26 13:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕知名毫芒雕刻老師陳逢顯，微雕作品揚名國內外，如今再獲國立故宮博物院邀請，拍攝作品影片參加明年3月的故宮「經典之美」傳統工藝展覽，他的作品將與明朝期間的微雕「橄欖核舟」等作品相互對比，陳逢顯說，2、3百年前的古人就能在方寸之間雕刻精細的工藝作品，也是他窮畢生之力想達成的夢想。

63 歲的陳逢顯，小時候到故宮博物院參觀，看到明朝年間的「橄欖核舟」，古時候的工匠竟然能在小小的橄欖核上，刻出一艘畫舫，裡面還有10個人，有人在喝茶聊天、有書僮正在泡茶、有人倚窗欣當河岸風景，整個古代民眾休閒玩樂的風景，就是一個小小的世界，令他深感震撼、場景永難忘懷。

陳逢顯高職學美工，當兵回來考上中央印製廠，成為製版科的美工師傅，專門負責刻製新台幣紙鈔的版模，在極嚴格細膩的高標準下，日積月累的經驗，精進陳逢顯的微雕功力，他從中央印製廠退休後，全力投入毫芒雕刻創作，創作出許多精緻的毫芒作品，觀眾必須透過顯微鏡才能細細端倪，陳逢顯早期的作品，很多都是在米粒上完成，觀眾必須透過顯微鏡才能細細端倪他的作品。

陳逢顯精細的技巧和獨特的藝術觀，曾獲法國與台灣公共電視台製作專題報導，每年的農曆新年，陳逢顯的12生肖微雕，更帶給大家過年喜氣和趣味性，這次獲得故宮博物院選為年度特展的參展人物，陳逢顯非常開心，期待觀眾也能像當年在故宮看展覽的小孩陳逢顯，從欣賞中得到單純的快樂。

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