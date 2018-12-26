南投復康巴士添生力軍 縣府籲符合資格民眾多加利用

2018-12-26 14:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人人口比例居全國第三位，不乏失能老人，且身心障礙者達3萬875人，亟需復康巴士接送服務，台中友典實業股份有限公司總經理羅振裕及股東曾旭立有鑑於此，26日共同捐贈1部復康巴士給縣府，使得縣府復康巴士車隊增至21部，縣府社會及勞動處處長林志忠籲符合資格民眾多加利用。

縣府社會及勞動處表示，為提供縣內身心障礙者及老人便捷的就醫、復健等交通服務，縣府自2004年購置13輛復康巴士以來，採事前預約到宅服務及併車搭乘彈性路線方式，至98年隨著身心障礙者需求不斷增加，除爭取民間捐贈及衛福部補助外，縣府並寬列相關經費充實車隊，目前本縣已有20輛復康巴士，除南投市配置4輛、草屯鎮及埔里鎮各配置3輛，其餘鄉鎮各配置1輛。

另外，縣府也配合中央長期照顧10年計畫，針對縣內失能老人開辦了專屬的交通接送服務，委託民間社福團體營運，目前有28輛車。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，現有復康巴士車輛雖有增加，但車輛數仍有不足，造成預約服務滿載狀態，加上本縣幅員廣大，交通接送需求很高，形成每日仍有部分民眾無法接受服務，縣目前身心障礙者有3萬3875人，曾使用復康巴士的身心障礙者將近3000人，主要為使用輪椅的行動不便者，107年度截至11月止交通接送服務達2萬8123趟次，在用途方面，以就醫、復健為主，新車輛加入車隊後，將克服排班困境並結合民間單位，全力擴展服務規模及品質，也呼籲符合資格民眾多加利用。

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