2018十大公辦好展覽 高美館囊括4展

2018-12-26 14:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕《藝術家》雜誌於每年年末固定針對藝術圈內專業人士進行調查，舉辦「十大公辦好展覽」及「十大視覺藝術新聞」票選活動，高美館今年以《靜河流深》拿下第一名，另3項展覽也奪下前10名，文化局代理局長王文翠表示，高美館法人化第一年即交出了亮眼成績單。

位列榜首的《靜河流深》是高美館首波大型空間改造後的第一檔展覽，由館長李玉玲親自策展，展間以「光間」為設計概念進行改造，結合《靜河流深》所隱涵的詩性以及沉靜的氛圍，以「愛河」作為展覽的核心意象，用歷史串起城市的記憶，連結高雄的過去、現今、未來，並在空間橫向擴散，將展區放射至中都唐榮磚窯廠、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、旗津灶咖，如同河流連結著城市場域，令觀者得以思考自身、美術場館、城市與人群間的關係。

而獲得第四名的《裸：泰德美術館典藏大展》則展出橫跨200年百餘件國際級大師鉅作，高美館透過與英國泰德美術館的直接合作策展，進行城市間、機構間的專業對話與交流，深化與世界級美術館的連結。

此外，《林惺嶽：大自然奇幻的光影》及《空間．詩．人─李光裕創作研究展》也分別拿下第六、十名，表現亮眼；由李玉玲館長主導，今年初所完成的美術館104、105展間空間改造，亦獲「2018十大視覺藝術新聞」評選第八名。

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