醫訊》AI醫療資料庫今啟用 北榮明年開AI門診

2018-12-26 13:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕三大醫療團隊打造台灣首座跨醫療院所醫療影像標註資料庫，以人工智慧AI科技協助診斷腦、心、肺疾病，台大縮短心血管疾病判讀時間，從20分減至2秒，北榮更將在明年設立AI門診協助醫生診斷，台北醫學大學則讓肺癌影像判讀更迅速。

科技部從去年10月開始推動「醫療影像專案計畫」，結合3大醫療團隊國立台灣大學、台北榮民總醫院和台北醫學大學的專業醫療研究人員，以及台大、國立台灣科技大學、國立交通大學和國立中央大學學界AI專業研究人員，組成跨領域團隊，打造台灣首座跨醫療院所的醫療影像標註資料庫，今天在文創大樓舉行啟用儀式。

科技部指出，團隊針對醫療影像資料進行符合AI訓練需求的資料處理與編譯，並開發可以自動分析判讀醫療影像的AI演算法，將AI技術應用到醫療場域，協助解決臨床問題，經過1年時間，已經建置46450個案例的醫療影像，包含心臟冠狀動脈疾病、腦轉移瘤、原發性腦瘤、聽神經瘤、肺癌等疾病的電腦斷層、血管攝影、磁振造影或X光等15種影像資料，其中有17950個案例標註有疾病資訊。

科技部長陳良基今天出席記者會表示，透過上百位醫師協助，以腦、心、肺為重點，結合人工智慧，運用大數據協助醫師診療，今天的啟用儀式，希望號召更多醫療研究人員加入，可以透過跟三大團隊合作使用資料，資料庫中資料也都有經過去識別化處理，保護隱私，相信未來不但能減輕醫生診療負擔，還能造福偏鄉民眾，讓醫生提供更即時的診斷。

三個研究團隊在現場展現成果，台大醫學院透過AI自動融合冠狀動脈結構和心肌血流，內科教授王宗道指出，診斷判讀心血管疾病不能只看電腦斷層，還要搭配其他影像，例如原本核子醫學心臟影像和電腦斷層影像是分開進行，原本需要人工操作核對，才知道是哪個部份的血管問題，現在透過人工智慧軟體開發後協助對位，準確度達99%，時間更縮短到2秒左右。

王宗道說，這是全球規模最大的心血管醫療影像橫跨模組資料庫，包含電腦斷層、核子掃描、心導管影像、血管內超音波等等影像資料，預計4年建置1200萬筆影像資料，目前已經完成450萬筆。

北榮則以AI自動偵測顱內轉移腫瘤，輔助醫生診斷，放射線部主任郭萬祐也宣布，明年第一季或第二季技能初步推出AI門診，針對脊椎、腦部、眼部和關節，結合醫生和AI技術，醫生可以多花點時間，把看片的時間給病人，有更多時間進行醫病溝通。

北醫教授陳震宇則指出，肺癌是台灣惡性腫瘤頭號殺手，10大癌症排行第3，但是7成患者診斷時已經是末期，需要好的工具協助，一個病人的電腦斷層掃描就會產生超過500張切片影像，醫生要從中找到肺結節，然後進一步判讀是良性或惡性，北醫透過標註結節，讓AI完成自動偵測，減少醫生重複性工作的時間。陽明大學助理教授盧家鋒也參與這項計畫，他說，目前已經完成1500例標註，預計3年完成5000例，希望能達到精準醫學的目標。

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