防非洲豬瘟跟漁船進來 賴揆視察活魚搬運夾帶豬肉製品

2018-12-26 13:46

［記者陳彥廷／屏東報導］非洲豬瘟風波延燒，防疫提昇到國安等級，行政院長賴清德今天中午到屏東新園鹽埔漁港視察頻繁往來的活魚運搬行業，賴揆指出演習參演人員非常逼真，可看出海巡署的用心。

屏東是國內養豬頭數第二大縣，今天國家防疫演練，首度來到屏東，第一站即為國內活魚運搬行業，並演習1艘國內漁港處理漁船上發現豬肉產品的防疫流程。

海巡署人員預先演練在活魚運搬出港前，先行宣導，隨後該船於回港時，卻被安檢出船上載人大批寫有中國簡體字包裝的豬肉，船長雖以「過年到了買火腿腸」辯解，但防疫人人有責，隨後經通報，並在防疫人員的清除下，運送集中銷毀，船長及大副送交屏東地檢署調查。

賴清德視察完演練，對演習的逼真大為讚賞，賴清德指出，非洲豬瘟會藉各種管道傳播入境，包括車輛、器械、設備及人員的攜帶都可能發生，整個演習過程中，最後一個環節可能必須去追。

賴清德更發揮醫生專業，針對防疫部分提出建議，他以本演習為例，指因為有12箱的豬肉製品，交給雲林的動植物防檢局，在運送的時候是否應該用那樣的車輛，大家必須注意。如果是用那樣的車輛，未改裝或加強防疫，則回去時必須做什麼，必須特別注意。若沒有注意，有可能所有環節都非常好，但百密一疏在最後一個環節，經由車輛傳播到其他地方。

賴清德指出，整個演習成功之處即為想定的情節是真實的生活情形，內容要表達的，包括法令、如何防疫的作為都說明非常清楚，演員也非常逼真，但是最後移動的時候，在轉接到另一個單位時，要特別注意，常常防疫的斷點就是在這個單位要轉到下個單位時出現問題，所以提供海巡署及農委會後續做更進一步的探討。

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