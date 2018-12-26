龍井區公所將舉辦明年元旦升旗典禮

2018-12-26 13:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一週就是108年元旦，中市龍井區公所將在公所前廣場舉辦升旗典禮，典禮結束後，還辦理再過一週就是108年元旦，中市龍井區公所將在公所前廣場舉辦升旗典禮，典禮結束後，還辦理竹坑南寮登山步道的健行，讓民眾不但能展現對國家的愛，還能健身。

龍井區公所每一年的元旦都會舉辦升旗典禮，自民國96年開始舉辦元旦健行活動，今年已邁入第13年，雖然只是區公所層級辦理，但卻吸引海線及其他縣市民眾參加，每年參加的民眾達4、5千，不會比市府辦理的升旗典禮還少人。

此外，龍井區公所附近有一條竹坑南寮登山步道，全程約2.4公里，公所在升旗典禮結束後，還安排民眾登竹坑南寮登山步道的行程，吸引很多外區及外縣市的民眾參加。

龍井區長戴燕如表示， 將代表新市長盧秀燕帶領民眾高唱國歌升旗，並在升旗典禮後鳴笛出發，將會4、5千人參加健行竹坑南寮登山步道，沿途有大榕樹休憩處、花架涼亭、古井天梯等，終點站為南寮福建宮，全程約2.4公里。

戴燕如表示，沿途可欣賞登山步道遼闊景緻，活動終點在南寮福建宮，現場有紫羅蘭樂團及東森YOYO家族表演帶動氣氛，參與民眾可一邊享用龍井區公所準備麵包及南寮社區志工料理熱湯，一邊參與摸彩活動方

，讓民眾不但能展現對國家的愛，還能健身。

龍井區公所每一年的元旦都會舉辦升旗典禮，自民國96年開始舉辦元旦健行活動，今年已邁入第13年，雖然只是區公所層級辦理，但卻吸引海線及其他縣市民眾參加，每年參加的民眾達4、5千，不會比市府辦理的升旗典禮還少人。

此外，龍井區公所附近有一條竹坑南寮登山步道，全程約2.4公里，公所在升旗典禮結束後，還安排民眾登竹坑南寮登山步道的行程，吸引很多外區及外縣市的民眾參加。

龍井區長戴燕如表示， 將代表新市長盧秀燕帶領民眾高唱國歌升旗，並在升旗典禮後鳴笛出發，將會4、5千人參加健行竹坑南寮登山步道，沿途有大榕樹休憩處、花架涼亭、古井天梯等，終點站為南寮福建宮，全程約2.4公里。

戴燕如表示，沿途可欣賞登山步道遼闊景緻，活動終點在南寮福建宮，現場有紫羅蘭樂團及東森YOYO家族表演帶動氣氛，參與民眾可一邊享用龍井區公所準備麵包及南寮社區志工料理熱湯，一邊參與摸彩活動方

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