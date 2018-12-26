中國5機場除外 兩岸春節加班機總量不設限

2018-12-26 13:28

〔記者陳宜加／台北報導〕明年春節兩岸加班機規劃出爐，民航局今天宣布，經兩岸持續聯繫溝通，雙方航空主管部門已確認明年春節加班機整體規劃，雙方同意春節加班機期間為108年1月22日起至2月19日。

民航局表示，考量旅客與航空公司需求，循例春節加班機總量不予限制，僅在中國部分繁忙機場設有上限，包括上海浦東168班、北京10班、廣州12班、深圳23班、杭州43班，合計256班，其餘機場則無班次上限。

於春節加班機期間，雙方航空公司均可於班次上限內依市場需求，提出春節加班機申請，飛航班次與起降時間均比照以往，按各方時間帶管理相關規定申請。

不過，松山機場、上海虹橋機場於春節期間，不開放飛航兩岸加班機，民航局指出，原營運往返松山機場或上海虹橋機場兩岸航線的航空公司，可以分別安排包機改往桃園機場或上海浦東機場起降。

民航局表示，明年兩岸春節加班機規劃，經雙方充分溝通，並達成基本共識。為便利旅客訂位並安排行程，兩岸航空主管部門對於各航空公司的春節加班機申請將儘快核復，預計108年1月10日前完成相關作業。

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