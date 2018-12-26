苗栗脊髓傷友克服殘缺 手做超夯療癒園藝文創品

2018-12-26 12:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為了使脊髓損傷傷友習得一技之長，並藉由手作藝品謀生獨立，冠軍建材公司捐助30萬元，協助苗栗縣脊髓損傷協會聘請專業師資，讓45名傷友動手做出祈福磁磚、療癒植栽藝術等文創品，做工細緻且客製化別具特色，十分吸睛。協會理事長徐偉迪除感謝冠軍建材的協助，也期盼民眾訂購，讓傷友們能發揮所長自力更生。

用金屬絲線轉折曲繞成各式造型的小盆栽，上頭放著空氣鳳梨、多肉植物等，成為時下流行的辦公室療癒小物。每件精緻的手工藝品都是行動不便的脊髓損傷者，經歷長時間發想、練習，克服身體的障礙與限制，製作成獨一無二的作品。

徐偉迪表示，由於脊髓損傷傷友不能久坐、手部也較為無力，所以在製作手工藝品時都須較常人耗費更多的心力，但每位傷友都不嫌辛苦努力創作，除了鋁線園藝作品外，也將冠軍建材的二手磁磚回收再利用，製作出各形色的立體蝶谷巴特文創品，重新賦予新價值。

冠軍建材專員羅貴蘭表示，與協會合作八年，除了捐款協助外，同時也收購學員的作品當成禮品發送，不僅廣受好評，同時也建立傷友的信心。

指導鋁線創意的老師劉淑薇說，造型可愛的小盆栽具有療癒心靈的效果，每件作品都能融入民眾的生活之中，而傷友們在製作的過程不僅學習一技之長，同時也進行手部復健，創作出一個個生命奇蹟，期盼這些作品能獲得民眾青睞，做公益之餘也能提升生活品質。

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