募資50萬元 贈中市國光里守望相助隊新巡邏車

2018-12-26 12:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區國光里的常年守望相助隊成立8年多，但使用的巡邏車卻是逾20年的老車，常故障需維修，國光里長陳仁榮、國光里福正宮管委會與南區公所集資50萬元，今天（26日）捐贈一輛巡邏車，希望提高守望相助隊的機動力，增加勤務效能。

今天在國光里長年守望相助隊隊部舉行捐贈儀式，包括國光里長陳仁榮、南區區長鍾正光、國光里福正宮管委會主委賴坤助、市議員邱素貞，以及國光里長年守望相助隊中隊長賴瑞國等隊員都到場見證，賴瑞國表示，國光里的守望相助隊巡邏車，最早從南區永和里購買來的二手車，已使用23年歷史，車況老舊，毛病比較多，常常拋錨而影響勤務，決定購買新車巡邏，以提振士氣與工作效率。

陳仁榮指出，常年守望相助隊主要任務是協助警方維護治安，巡邏車是守望相助隊執行任務的重要工具，對治安及協助警察工作有很大的幫助，工欲善其事，必先利其器，他與福正宮管委會分別出資127500元，加上南區公所補助款245000元，合計50萬元，購買一輛全新巡邏車，捐贈國光里常年守望相助隊，希望發揮拋磚引玉功效，讓民眾了解治安維護的重要性。

福正宮管委會主委賴坤柱說，很榮幸代表福正宮來參加贈車儀式。他表示，守望相助隊巡邏車，對社區治安維護很重要，福正宮福德祠基於取之社會用之社會理念，捐款只是盡一份棉薄之力而已。

邱素貞認為，有了全新的巡邏車，對於社區巡守工作，具有正面助益，尤其，再過一個多月就是農曆春節，守望相助巡守，協助警方維持治安，將發揮正面功能，希望可以提振隊員士氣，強化預防、打擊犯罪，確保民眾生命財產安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/